Кадыров просит Мединского не показывать «Матильду» в Чечне

Грозный, , 22:20 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров направил обращение к министру культуры Российской Федерации Владимиру Мединскому с просьбой не показывать кинофильм «Матильда» режиссера Алексея Учителя в республике. Об этом сегодня, 8 августа, сообщает НТВ.

Кадыров сообщил Мединскому, что десятки тысяч людей различных конфессий считают ленту преднамеренным издевательством и оскорблением их религиозных чувств.

«Десятки тысяч людей разных конфессий просят не допустить публичный прокат фильма в РФ в связи с тем, что расценивают его как преднамеренное издевательство над чувствами верующих людей, оскорбление их религиозных чувств и унижение человеческого достоинства, а также осквернение святынь и многовековой истории народов России», — сказано в обращении Кадырова.

Также Кадыров напомнил Мединскому, что в годы Первой мировой войны на фронтах сражалась «Дикая дивизия», которая состояла из жителей Северного Кавказа и Закавказья. Глава Чечни подчеркнул, что «Дикая дивизия» до последнего оставалась верна царю и царской армии.

В своём обращении Кадыров просит Мединского исключить Чечню из прокатного удостоверения на показ фильма «Матильда», а также призвал «гордиться и почитать тех, кто сражался за нас» и воспитывать подрастающее поколение в уважении к своей истории.

«Чтобы жить с честью, надо помнить свою историю, гордиться и почитать тех, кто сражался за нас. Эта память священна и благородна. Мы, потомки победителей, должны не только свято чтить память о защитниках Родины, но и воспитывать молодое поколение в духе уважения к своей истории», — пишет Кадыров.

Кроме того, глава Чечни отметил, что получил информацию о «многотысячных заявлениях граждан об оскорблении религиозных чувств верующих» от депутата Госдумы Натальи Поклонской («Единая Россия»)». Напомним, именно Поклонская является главным критиком «Матильды» и ведет против этого фильма бескомпромиссную борьбу, не гнушаясь даже использованием административного ресурса.