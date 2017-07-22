Поклонская собрала более 100 тысяч подписей против «Матильды»

Москва, , 12:40 — REGNUM Депутат Государственной думы Наталья Поклонская («Единая Россия») продолжает свой крестовый поход против ещё не вышедшего в прокат кинофильма «Матильда» режиссёра Алексея Учителя. Накануне, 21 июля, Поклонская написала на своей странице в социальной сети Facebook, что собрала более 100 тысяч подписей граждан России против фильма «Матильда».

По словам Поклонской, она направила в Генеральную прокуратуру, Министерство внутренних дел и Министерство культуры обращение против фильма «Матильда» Алексея Учителя, которое подписали 37 депутатов Госдумы и ещё 100 тысяч граждан России.

Поклонская отмечает, что данное обращение подписал заместитель председателя Государственной думы, председатели двух комитетов, заместители председателей 11 комитетов, а также депутаты, представляющие Крым и Севастополь, Чеченскую Республику, Санкт-Петербург, Кемеровскую область, Алтай, Тамбов, Белгород, Дагестан, Орловскую область, Пермь, Республику Тува, Казань, Волгоград, Московскую область, Самарскую область и другие регионы.

Депутат отметила, что все подписи с трудом поместились в 13 коробках.

Отправили компетентным органам, и я надеюсь, что такая позиция представителей Госдумы и людей, которые обращаются через народных избранников, будет услышана и в пределах полномочий компетентных органов будут приняты необходимые меры, чтобы не допустить нарушения конституционных прав людей, которые уже на протяжении 11 месяцев стучатся и ждут, ведь в соответствии с положениями закона прокатное удостоверение не может быть выдано фильму с государственным финансированием в случае, когда этот фильм вносит раздор и разжигает рознь на религиозной почве, что, собственно говоря, мы сегодня и наблюдаем, — сказала Поклонская.

Напомним, фильм «Матильда» режиссера Учителя рассказывает о взаимоотношениях цесаревича Николая Александровича, будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. По мнению Поклонской, исторические факты в картине искажены, а сюжет построен таким образом, что он оскорбляет чувства верующих.

Противостояние Поклонской с Учителем длится уже несколько месяцев. Премьера картины должна состоятся в октябре 2017 года в Мариинском театре.