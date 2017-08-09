Волгоград, 9 августа, 2017, 11:33 — ИА Регнум. В 2017 году в России существенно нарастили зерновой и зернобобовый клин. Планируется, что собранный в этом году урожай покроет потребности страны и позволит сохранить экспортный потенциал России. Об этом на встрече с губернатором Волгоградской области, которая состоялась накануне 8 августа в Волгограде, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, передаёт ИА REGNUM.

Dsh.krasnodar.ru Сбор урожая

«Сбор урожая продолжается, надеемся, все будет хорошо», — сказал Медведев.

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В Ростовской области дефицита урожая зерна из-за непогоды не будет

Свой вклад в общую копилку урожая 2017 года внесёт и Волгоградская область. Как доложил премьер-министру РФ Андрей Бочаров, несмотря на непростые погодные условия, регион выполнил задачи, поставленные российским правительством. Так, при плане в 3,75 млн тонн зерна на сегодняшний день собрано уже 4 миллиона тонн. И это не предел — волгоградским аграриям предстоит убрать хлеб ещё с 35% площадей полей. Как заверил глава региона, работа по сбору овощей и зернобобовых также идёт по плану.

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Аграрии Кубани уже намолотили более 7,6 млн тонн зерна нового урожая

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июня на совещании в Ставропольском крае по вопросам хода уборки урожая в России директор департамента растениеводства Минсельхоза России Петр Чекмарев сообщил, что в стране прогнозируется снижение урожая зерновых, но при этом вырастет урожай овощей. В свою очередь глава Минсельхоза Александр Ткачев пообещал, что качество зерна будет не хуже, чем в 2016 году. А по отдельным территориям и лучше.

Добавим, что холодное и дождливое лето 2017 года повлияло на ход уборочной кампании в ряде регионов. Так, подмочили ливни качество воронежского зерна. В целом же по России сроки уборки зерновых отодвинулись на две-три недели. На июль 2017 года в стране намолотили 1,5 млн тонн хлеба против 4 млн тонн на эту же дату 2016 года. А вот на урожае зерновых в Краснодарском крае и Ростовской области погодные «качели» не отразились.

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