Непогоде вопреки: урожай картофеля в Астраханской области — на уровне 2016

Астрахань, , 12:14 — REGNUM В Астраханской области с начала сезона сельхозтоваропроизводители региона произвели и реализовали свыше 133 тыс. тонн овоще-бахчевой продукции и картофеля, в том числе овощей — 46,1 тыс. тонн, бахчевой продукции — 3,4 тыс. тонн, картофеля — 84 тыс. тонн, что на 1,3% выше уровня 2016 года. Как уточнили ИА REGNUM в региональном Минсельхозе 20 июля, в связи с неблагоприятными погодными условиями, в Астраханской области сдвинулись сроки созревания растениеводческой продукции. Однако, несмотря на затяжную весну и дождливый июнь, урожай раннего картофеля собран на уровне 2016 года.

Лидирующие позиции среди районов области занимает Приволжский район, сельхозпроизводители которого собрали и реализовали свыше 27 тыс. тонн продукции растениеводства. На овощеперерабатывающие предприятия области поставлено около 3 тыс. тонн овощного сырья.

К сбору раннего картофеля земледельцы региона приступили ещё в начале июня. В 2017 году ранние посадки этой культуры увеличились на 10%. Площади посадки как раннего, так и позднего картофеля составят 9,5 тыс. га.

Раньше — ещё в советские годы — Астраханская область ежегодно ввозила 120 тыс. тонн картофеля. В настоящее время область превратилась в ведущий регион по картофелеводству на юге России. В 2016 году производство и реализация этой сельскохозяйственной культуры составила 350 тыс. тонн, причём 75% областного урожая — ранние сорта.

«Наше главное преимущество перед северными регионами страны — это возможность получать по два урожая картофеля в год», — сказал астраханский губернатор Александр Жилкин. — Нынче посевные площади увеличены по сравнению с прошлым годом на 5%, объёмы производства тоже возрастут».

Но это не самоцель, отметил глава региона: «Надо внедрять новые технологии, выращивать новые сорта, чтобы более уверенно чувствовать себя на рынке».

По мнению губернатора, у астраханских фермеров это получается. Многие из них, объединившись в потребительские сельскохозяйственные кооперативы, построили овощехранилища. Их прибыль не зависит больше от «торговли с колёс».

Как рассказал астраханский фермер Алтай Казилов, за первым урожаем клиенты из Астрахани, Москвы и Санкт-Петербурга встали в очередь за несколько недель до сбора. Мелкий картофель идёт с фермерских полей по цене 15 рублей за килограмм, крупный — по 26 рублей.

«Нет сомнений в том, что у наших фермеров, как и в прошлые годы, не будет проблем со сбытом: по раннему картофелю конкурировать с астраханцами другие регионы не могут, наша продукция идёт в центральные и северные регионы России, а также за рубеж, — заявил Александр Жилкин. — Москва также готова повышать объёмы поставок астраханской плодоовощной продукции и картофеля — у нас действует соглашение о сотрудничестве».

Что касается цен на второй хлеб, то на спад они пошли только несколько недель назад. На начало 2017 года один килограмм картофеля обходился жителям Астраханской области в 20,73 рубля. Уже в феврале стоимость этого продукта питания выросла на 1,7 рубля, в середине апреля составила 28,2 рубля, а к середине июня была зафиксирована максимальная цена на клубни — 40,57 рублей за килограмм. На сегодня, по данным Росстата, приобрести картофель в регионе можно по цене в 29,9 рубля.

А вот сроки сенокоса из-за непогоды пришлось перенести. Из-за проливных дождей в центральной части России в Астраханской области началась вторая волна паводка, поэтому компания по заготовке грубых кормов началась позже обычного.

Первыми к сенокошению приступили Ахтубинский, Камызякский, Лиманский, Приволжский, Харабалинский и Черноярский районы. Согласно мониторингу министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, скошено трав на сено 5 тыс. га, заготовлено кормов — более 6 тыс. тонн.

Подготовлена кормодобывающая техника, она полностью в исправном состоянии, созданы условия для бесперебойной работы. При заготовке грубых кормов соблюдаются технологические требования.

В целом сенокос в районах области идёт неплохими темпами.

По словам фермера Аделя Аимбетова, паводок на участках ещё держится, но тем не менее он планирует обеспечить зиму кормами не только свое стадо из 50 коров, но и продать излишки. Покупатели приезжают за спрессованным сеном из Волгограда, Ставрополья, Калмыкии.

В Астраханской области площадь сенокосных угодий составляет — 372,4 тыс. га, пастбища — 2316,4 тыс. га, посевная площадь кормовых культур — 20,9 тыс. га. На сегодняшний день в целом по региону под водой находится 30% сенокосных участков.