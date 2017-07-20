Аграрии Кубани уже намолотили более 7,6 млн тонн зерна нового урожая

Краснодар, , 13:54 — REGNUM Погодные «качели», которые в 2017 году испытывают на прочность жителей многих регионов России, не скажутся на урожае зерновых в Краснодарском крае.

«Уборка в регионе идёт хорошими темпами. Нам важно собрать урожай не просто на уровне прошлого года, а превзойти его. Сейчас для этого все ресурсы и возможности есть», — уверен губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Как уточнили ИА REGNUM в региональном Минсельхозе, на сегодня валовой сбор зерна в регионе превысил 7,6 млн тонн. Зерновые колосовые и зернобобовые культуры убраны на 75% посевных площадей региона.

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Новые рекорды: кубанские аграрии намолотили 10 млн тонн зерна

Средняя урожайность зерна по краю составляет порядка 62 ц/га, что выше уровня 2016 года почти на 3 ц/га. Озимая пшеница обмолочена на площади более 1 млн га — это 73% от намеченного. Валовой сбор составляет почти 6,5 млн тонн.

Практически завершена уборка гороха на зерно. На данный момент урожай составляет более 212 тыс. тонн, что на 92 тыс. тонн больше, чем в 2016 году.

Как заявил журналистам глав региона Вениамин Кондратьев, уборка урожая в 2017 году будет производиться на 1,5 млн га. Завершиться она должна в обычные сроки.

«Несмотря на то, что погода в начале лета принесла нам немало сюрпризов в виде осадков и холодов, кубанские аграрии сработали на совесть. В 17 муниципалитетах уже приступили к обмолотам озимого ячменя», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Он также добавил, что все предприятия АПК края обеспечены зерноуборочной техникой. На 220 единиц увеличено количество комбайнов. Теперь их более 6,7 тыс., что позволит сельхозтоваропроизводителям убирать в день порядка 100 тыс. га.

«Пока рано делать прогнозы, но надеемся, что в этом году мы получим урожай сельскохозяйственных культур не менее, чем в прошлом году», — резюмировал глава региона.

По данным Краснодарстата, общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий в Краснодарском крае составила 3682,5 тыс. гектаров, что на 0,2% меньше, чем в 2016 году. При этом площадь яровых зерновых и зернобобовых культур увеличилась на 4,2%, за счёт зернобобовых культур — на 63,5%, кукурузы на зерно — на 5,2%.

Площадь под техническими культурами стала больше на 4,9% по сравнению с 2016 годом, в основном за счёт посевов сахарной свеклы — на 7,6%, сои — на 13,7%, рапса — в 2,4 раза, льна-кудряша — на 16,5%.

В 2017 году меньше посажено овощных культур и картофеля (на 8,2% и 14,2% соответственно).

Сохранилась тенденция сокращения площадей под кормовыми культурами. В текущем году их посеяно меньше, чем в предыдущем на 4,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году на Кубани был собран рекордный урожай зерновых. Валовый сбор составил 14,7 млн тонн. Для сравнения: в 2015 году этот показатель составил 13 млн тонн зерновых, а в 2014 — 12,8 млн тонн.

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