Пхеньян, 8 августа, 2017, 22:15 — ИА Регнум. Северной Корее удалось уменьшить ядерную боеголовку до размеров, которые позволяют установить ее на баллистическую ракету, 8 августа сообщает The Washington Post.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким Чен Ын

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Согласно отчету разведывательного управления министерства обороны США (РУМО), КНДР располагают ядерными боеголовками для ракет, включая межконтинентальные баллистические ракеты.

На данный момент неизвестно, удалось ли КНДР провести успешные испытания уменьшенной ядерной боеголовки, хотя в 2016 году руководство Северной Кореи заявило об успешных испытаниях.

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Напомним, 7 августа власти Северной Кореи заявили, что новые санкции Совбеза ООН, введенные в ответ на недавние испытательные запуски баллистических ракет, не помешают стране продолжить программу развития ядерного оружия.