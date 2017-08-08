Москва, 8 августа, 2017, 14:29 — ИА Регнум. Сегодня, 8 августа, Замоскворецкий суд Москвы продлил домашний арест бывшему министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву еще на полгода, передавало РИАМО.

Михаил Нестеров. Домашний арест. 1883

Суд удовлетворил ходатайство обвинителя. Арест Улюкаеву продлен до 27 января 2018 года.

В ходе предварительных слушаний суд отказал защите Улюкаева в прекращении уголовного дела в отношении экс-министра в связи с недоказанностью вины.

Бывший глава Минэкономразвития свою вину не признает. Адвокаты Улюкаева от комментариев отказались.

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа в Замоскворецком суде Москвы прошли предварительные слушания по делу Улюкаева. 16 августа суд приступит к рассмотрению дела по существу.

Напомним, министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев был задержан с поличным в ночь на 14 ноября 2016 года в офисе «Роснефти». Чиновника обвинили в вымогательстве у представителей «Роснефти» взятки в размере $2 млн. Позднее президент РФ Владимир Путин освободил Улюкаева от занимаемой должности с формулировкой «в связи с утратой доверия».

Басманный суд Москвы отправил экс-министра под домашний арест, также было арестовано его имущество.

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