Дело Улюкаева передано в Генпрокуратуру

Москва, , 12:41 — REGNUM В Генпрокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения передано уголовное дело экс-главы Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщила судья.

«Следователь на заседание не явился, — сообщила судья. — Но (следователь) прислал отзыв, в котором указал, что в настоящее время дело передано в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 14 ноября 2016 г. в офисе «Роснефти» был задержан министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев. Чиновника обвинили в вымогательстве у представителей «Роснефти» взятки в размере $2 млн за выдачу министерством положительной оценки, в результате которой «Роснефть» смогла приобрести 50,08% акций «Башнефти».

Позже глава РФ Владимир Путин освободил Улюкаева от занимаемой должности с формулировкой «в связи с утратой доверия».

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