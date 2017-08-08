Якутск, 8 августа, 2017, 08:38 — ИА Регнум. Читайте также: «Халатность тех, кто рулит свысока» — Якутия потрясена трагедией на шахте

(сс)Staselnik Штаб-квартира АК АЛРОСА. г.Мирный

«Он не производственник, а его посадили управлять производством. Фриланс не лучший вариант даже для руководителя среднебюджетного заводика», «Если будут такие гендиректора в промышленных производствах, что там будет? Неужели все места в финансовых, управленческих, страховых компаниях заняты?» — высказывали мнение в Facebook якутяне.

«Я в подобной ситуации исхожу из принципа — чем дальше высокое начальство, тем лучше. Иванов финансист — что он знает о горном деле, о буровых работах, о работе шахт? Но на это дело есть специалисты, которые сидят в Мирном. И чем реже начальство к ним лезет с гениальными идеями и ЦУ, тем лучше, — не согласен политолог Виталий Обедин. — Другое дело, почему эти специалисты не обосновали начальству, что лучше приостановить работу шахты до завершения переброски воды в основной водосборник?».

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Журналист Владимир Нифонтов считает, что причины на это есть. Подозрительным ему показалось то, что за первое полугодие-2017 добыча алмазов на трубке «Мир» выросла почти на 30%, по его мнению, это самый высокий показатель по компании.

Это наблюдение очень хорошо вписывается в анализ возможных причин ЧП на руднике от кандидата технических наук и эксперта по обучению инженеров переходу из открытого способа добычи полезных ископаемых в подземный Фёдора Горюнова. Ранее он высказал мнение, что аварию могли спровоцировать два фактора: не откачивание воды из шахты или, наиболее вероятно, недостаточная толщина защитного слоя между дном карьера и подземными выработками. Она должна составлять не менее 85 метров, но надо помнить о том, что в этом слое тоже остаются алмазы, и у компании могло быть большое желание их оттуда достать.

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«Хотя их добыча и выгодна, такую «прокладку» трогать нельзя, — уверен Фёдор Горюнов. — Приблизительная выгода от ее разработки — около 700 млн долларов (правда, отсюда нужно вычесть траты на переработку и добычу породы). Конечно, оставить такое богатство в земле жалко, но этого требует техника безопасности. Именно этот слой и должен был защищать горнорабочих от скопившейся воды в карьере».

Мнения о том, что подтопления шахты можно было не допустить, преобладают и в соцсетях: «Халатность налицо», «Инженеры по ТБ куда смотрели?»

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«Работников «АЛРОСА» об опасности затопления водой предупредила сама вода — ещё за неделю до беды. Затопление шахты началось с 28 июля — прорыв на 310 горизонте. Но мудрое руководство решило, что с этим вполне можно справиться и продолжили работу в штатном режиме. И сейчас все мудро обсуждают, кто в этом виноват — московские менеджеры, Штыров, Немезида, режим Путина или человеческий фактор», — резюмировал Виталий Обедин.

Расследованием причин ЧП на шахте «Мир» уже занимаются правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ). Пока опрошены 94 работника карьера и изъяты документы, связанные с проведением подземных работ.

Якутяне считают, что, как бы там ни было, истинные виновные наказаны не будут.

«Крайним останется как всегда электрик Вася Попадаев», «Не повезло главному инженеру рудника и главному инженеру рудоуправления. И начальника рудника, наверно, тоже привлекут… и еще плюс геологов… ну и маркшейдера, наверное», «Верхушка то останется, полетят головы мелких инженеров и работяг, найдут козлов отпущения», «Как всегда накажут простого инженера по ОТ и ПБ, начальника ГОК и всё», — пишут жители республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 человек находятся в шахте «Мир» с 4 августа, их судьба неизвестна. На момент прорыва воды в шахту, в ней работал 151 человек, из них 142 смогли эвакуироваться почти сразу. Ещё один горняк, Алишер Мирзаев, подал сигнал о своём местонахождении на следующий день, 5 августа. Работающий телефон он нашел сам потому, что очень хорошо ориентировался в шахте.