Названа предварительная причина ЧП на руднике в Якутии

Якутск, , 13:42 — REGNUM Технологический сбой в резервуаре хранения воды мог спровоцировать подтопление на руднике «Мир» в Якутии. Об этом, как передает РЕН ТВ, сообщили в компании «Алроса».

"Причиной подтопления рудника «Мир» в Якутии мог стать технологический сбой в резервуаре хранения воды», — говорится в сообщении.

На место ЧП экстренно прибыли все спасательные службы, которым удалось оперативно вывести на поверхность всех горняков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 августа в Якутии на руднике «Мир» компании «Алроса» произошел прорыв воды, в шахте находились более 100 человек.

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