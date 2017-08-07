Вашингтон, 7 августа, 2017, 23:36 — ИА Регнум. Военные США теперь могут уничтожать или захватывать частные и коммерческие беспилотные летательные аппараты, которые могут угрожать безопасности полетов или представлять другие угрозы, заявил представитель Пентагона капитан ВМС Джефф Дэвис.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Орёл

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«Увеличение числа коммерческих и частных беспилотных аппаратов в Соединённых Штатах вызвало нашу обеспокоенность в отношении безопасности наших военных баз, их персонала и безопасности полетов», — заявил Дэвис.

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Напомним, в апреле 2017 года в целях безопасности были запрещены полеты почти всех беспилотных летательных аппаратов вблизи 133 военных объектов США.

По оценкам федерального управления гражданской авиации США, число коммерческих беспилотников вырастет с 42 тыс. в 2016 году до примерно 442 тыс. к 2021 году.