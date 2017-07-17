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Беспилотник США в течение нескольких часов собирал информацию по Донбассу

Политика

Американский БПЛА курсировал вдоль западных границ ЛНР и ДНР

Киев, 17 июля 2017, 03:19 — REGNUM  Беспилотный летательный аппарат ВВС США вновь зафиксирован у западных границ республик Донбасса. БПЛА в течение нескольких часов проводил разведывательную операцию, курсируя с севера на юг вдоль линии разграничения, сообщает 17 июля «Интерфакс» со ссылкой на отслеживающие полеты военной авиации информационные порталы.

Сообщается, что аппарат RQ-4A Global Hawk с позывным UAVGH000 сканировал данные с территории Донецкой и Луганской республик с высоты 16,7 тыс. м. При этом беспилотник не нарушал границ, следуя четко вдоль линии разграничения.

Стратегический американский беспилотник прибыл с сицилийской авиабазы Сигонелла, над территорией Украины БПЛА оказался со стороны Николаевской области, после чего проследовал до Мариуполя. Выполнив миссию, он покинул воздушное пространство Украины севернее Молдавии.

Система видеонаблюдения и разведки аппаратов данного класса в состоянии проводить разведку на глубину до 300 км с разрешением 1 метр, с учетом чего можно заключить, что UAVGH000 мог собрать данные с территорий ЛНР и ДНР, а также с приграничных российских областей. В радиусе 100 км в состоянии сканировать и обнаруживать движущиеся цели.

Технические характеристики аппарата позволяют ему оставаться в воздухе до 30 часов, находясь на высоте до 18 тыс. м.

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