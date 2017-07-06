СМИ: Беспилотники в России включат в единую систему контроля

Москва, , 05:27 — REGNUM Полеты беспилотных летательных аппаратов в России интегрируют в единую систему управления воздушным движением, пишет 6 июля газета «Известия».

По информации издания, соответствующая концепция будет разработана до конца ноября 2017 года Государственной корпорацией по организации воздушного движения (ГК ОрВД) по поручению Комиссии при президенте России по вопросам развития авиации общего назначения и навигационно-информационных технологий на основе ГЛОНАСС.

«Наша позиция: организовывать движение беспилотных и пилотируемых воздушных судов в воздушном пространстве страны должен один оператор. Двух операторов, один из которых будет заниматься пилотируемыми воздушными судами, а другой — беспилотниками, в России быть не может», — прокомментировал официальный представитель ГК ОрВД.

По его словам, российский аэронавигационный оператор планирует изучить опыт зарубежных компаний, в том числе итальянского оператора ENAV, и выработать ключевые меры по обеспечению безопасности полётов дронов.

Сообщается, что в разработке концепции безопасной интеграции беспилотников принимают участие также Российские космические силы и «Ростелеком», а для контроля за полётами дронов предполагается использовать государственную систему экстренного реагирования при автомобильных авариях ЭРА-ГЛОНАСС.

Как передавало ИА REGNUM, с 5 июля в России вступила в силу обязательная регистрация беспилотных летательных аппаратов. В соответствии с поправками, ранее внесёнными в Воздушный кодекс, регистрации подлежат беспилотники весом от 250 граммов до 30 килограммов. Постановкой аппаратов на учёт будет заниматься подведомственное Минтрансу ФГУП «ЗащитаИнфоТранс».