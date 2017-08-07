Магаданская область, 7 августа, 2017, 11:31 — ИА Регнум. В Магаданской области обостряется проблема дороговизны авиабилетов в Москву и обратно. Цены на перелёты в столицу страны для колымчан стали ещё выше, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в общественной палате региона, проводившей мониторинг.

Esan.edu.pe Гражданская авиация

Читайте также: «Жадность авиакомпаний — это притча во языцех»

Так, несмотря на скорое окончание отпускного сезона, билеты продолжают дорожать, и в среднем перелёт экономклассом в ближайшие два месяца стоит уже 53,4 тыс. рублей, тогда как раньше его цена составляла около 50 тыс. Год назад средний круговой тариф был на 16% ниже, чем сейчас, и составлял 44,9 тыс. рублей.

«Рост цены обеспечила в первую очередь авиакомпания «Россия», у которой ещё две недели назад круговой тариф был 36,5 тыс. рублей, а сейчас — за 41,2−56,5 тыс. рублей. Причём это невозвратные билеты! У «Вим-Авиа» цены варьируются от 33,4 до 54,3 тыс. рублей, но эти билеты можно вернуть. То есть, вопреки всякой логике, невозвратные билеты «России» на многих рейсах дороже обычных у «Вим-Авиа». У «Аэрофлота» вплоть до начала октября по-прежнему в продаже только бизнес-класс — 112,3−145,3 тыс. рублей за круговой полёт», — отметили в общественной палате Магаданской области.

По мнению её председателя Якова Радченко, это говорит о том, что введение невозвратных билетов не снизило цены на перелёты с Колымы в столицу России.

«Странно очень, потому что в принципе к 15 сентября уже весь ажиотаж проходит по этим перевозкам. Я могу предположить, что, поскольку нет субсидированных билетов, наши пенсионеры, которые как раз предпочитают отдыхать осенью, все-таки собрались лететь в отпуск. То есть спрос поддавили. А второе: возможно, какие-то маркетинговые игры «Аэрофлота», потому что на эти даты, если брать до начала октября, по-прежнему нет «плоских» билетов, по плоским тарифам, это один рейс в неделю, где весь эконом-класс стоит 22 тыс. рублей. Но этих билетов с середины мая нет, только бизнес. А «Россия» в программе «плоских» тарифов не участвует. Может быть, пользуясь этой ситуацией, они пробуют состричь побольше доходов с наших жителей», — предположил Яков Радченко.

Читайте также: Дорогие перелёты Колымы: «Пенсионеры и студенты отказываются от отпуска»

Он считает необычной ситуацию с такими высокими ценами на авиабилеты в конце сезона отпусков и напоминает, что раньше никогда такого в регионе не было. Если сравнивать с прошлыми годами, изменилось то, что субсидированных билетов нет, отметил глава общественной палаты Колымы.

Он уверен, что в УФАС региона смысла обращаться нет, это скорее компетенция федеральной антимонопольной службы.

«Любому региональному УФАС устроить проверку такой авиакомпании, как «Аэрофлот», трудно. Эта переписка может идти бесконечно, сложно достоверно получить информацию из офисов, находящихся в Москве и Санкт-Петербурге», — объяснил Яков Радченко.

Самым большим злом он считает разрешение авиакомпаниям продавать невозвратные билеты.

Читайте также: Путин подписал закон о багаже при невозвратных авиабилетах

«И вот, пожалуйста. Невозвратные авиабилеты «России» стоят от 42 до 50 тыс. рублей туда и обратно. Это совсем не то, что обещали, когда принимали решение о разрешении невозвратных билетов. Я думаю, что таким же макаром, ориентируясь на конъюнктуру рынка и недостаток конкуренции перелётов на Крайней Север, понемножку отожмут бесплатный багаж килограмм на 5, и это тоже будет стоить бешеные деньги. Интересно, чтоб обычные билеты «Вим-Авиа» стоят дешевлее, чем невозвратные у «России». Это просто цирк. Как написал один блогер, «ценообразование в авиации давно потеряло какую-то связь со здравым смыслом и логикой».

Между тем на Колыме продолжают обсуждать проблемы развития туризма, популяризировать который с такими ценами на авиабилеты в регионе нелегко.

«Мы находимся на пике туристического потенциала, вопрос в том, как мы будем его использовать. Сегодня нужно думать о том, как повысить туристическую эффективность и привлечь в эту отрасль кадры, — цитировало ИА MagadanMedia профессора экономического университета им. Плеханова, доктора экономических наук, члена землячества «Северное притяжение» Галину Голобокову. — При правильном подходе мы могли бы претендовать на звание туристического региона. Ресурсы у нас для этого есть: природа, условия для экстремального туризма, замечательные детские базы отдыха».

Главный специалист отдела искусства, народного творчества и туризма министерства культуры и туризма Магаданской области Максим Шурхно надеется, что решить проблему небольшого числа гостей региона поможет объединение всех маршрутов и туристических направлений Дальнего Востока и Забайкалья под брендом «Восточное кольцо России».

Как сообщало ИА REGNUM, на Колыме негативно оценили инициативу, которой предлагается предоставить авиакомпаниям право продавать невозвратные билеты без багажа. В этом предложении Яков Радченко увидел то, что авиаперевозчики лоббируют свои интересы на фоне дорожающих перелётов. Решать проблему странностей ценообразования авиаперевозок он предлагал субсидированием билетов для всех дальневосточников.

Читайте также: Дальневосточники просят у Путина адекватные цены на авиабилеты