Дорогие перелёты Колымы: «Пенсионеры и студенты отказываются от отпуска»

Магадан, Магаданская область, , 10:48 — REGNUM В Магаданской области в этом году острой проблемой стала нехватка субсидированных авиабилетов в Москву. Они закончились ещё в начале июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе общественной палаты Колымы.

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«Не решена до сих пор проблема с субсидированными билетами на Москву — с начала июня их нет, в результате чего пенсионеры и студенты вынуждены отказываться от отпуска», — пояснили в региональной общественной палате.

Ситуация выглядит особенно печально на фоне того, что пик полётов и период продажи льготных билетов длятся до 31 октября. Министерство дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области будет выносить на федеральный уровень предложение выделить ещё субсидированных авиабилетов жителям Колымы. А пока, по данным мониторинга региональной общественной палаты, цены на перелёт в столицу России из Магадана для всех категорий населения в среднем составляют 54,9 тыс. рублей или 23,2 грамма колымского золота. Причём, если лететь в Москву в начале августа, а возвращаться в начале сентября, у «Аэрофлота» остались только билеты бизнес-класса по цене от 127 тыс. рублей в обе стороны. «Вим-Авиа» на этот период предлагает перелёт эконом-классом за 49,4 тыс. рублей, «Россия» — за 41,5 тыс. рублей.

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Год назад ситуация на московском направлении была куда лучше: средний тариф составлял 40,8 тыс. рублей, а минимальный — 32,4 тыс. рублей, подчеркнули в общественной палате Колымы. Там также обращают особое внимание на дороговизну авиабилетов в Хабаровск, которые в среднем они стоят 35,9 тыс. рублей за круговой полёт.

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Напомним, правом приобрести льготные авиабилеты обладают жители Дальнего Востока в возрасте до 23 лет, пенсионеры, инвалиды I группы и их сопровождающие, а также инвалиды с детства II или III группы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее общественная палата Магаданской области заявляла о том, что в золотом эквиваленте билеты на Москву сейчас самые дорогие за несколько лет мониторинга. Проблема дороговизны и недоступности авиабилетов в столицу России остро стоит и в остальных регионах Дальнего Востока.

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