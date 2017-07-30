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Путин подписал закон о багаже при невозвратных авиабилетах

Политика

25 июля Совет Федерации одобрил законопроект, который делает необязательным бесплатный провоз багажа, если пассажир приобрёл самые дешёвые, невозвратные билеты

Путин подписал закон о багаже при невозвратных авиабилетах
Иллюстрация: Esan.edu.pe
Гражданская авиация

Москва, 30 июля 2017, 22:30 — REGNUM  Глава Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, в котором прописано право авиакомпаний исключать норму о бесплатном провозе багажа, если пассажиру продан невозвратный авиабилет. Документ опубликован в воскресенье, 30 июля, на официальном интернет-портале правовой информации.

Таким образом, в соответствии с документом, авиакомпании получили право не предоставлять бесплатный провоз минимальной нормы багажа для пассажиров, путешествующих по невозвратным безбагажным билетам.

«Договор воздушной перевозки пассажира, предусматривающий условие о невозврате провозной платы при расторжении договора воздушной перевозки пассажира, может не предусматривать норму бесплатного провоза багажа, — говорится в документе. — В случае заключения такого договора пассажир воздушного судна обязуется оплатить воздушную перевозку, а при сдаче им багажа также провоз этого багажа».

Напомним, 25 июля Совет Федерации одобрил законопроект, который делает необязательным бесплатный провоз багажа, если пассажир приобрёл самые дешёвые, невозвратные билеты.

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