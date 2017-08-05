Луганск, 5 августа, 2017, 16:11 — ИА Регнум. Информация, опубликованная в украинских СМИ о продвижении украинских вооруженных формирований под Дебальцево, не соответствует действительности. Позиции Народной милиции ЛНР в районе «Светлодарской дуги» остаются неизменными с 2015 года. Об этом 5 августа сообщил военнослужащий Народной милиции ЛНР Сергей Азлобин.

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«За нашими позициями находится Светлодарское и Мироновский. Мы сейчас находимся возле Нижнего Лозового. Тут неподалеку, буквально в паре километров, находятся украинские укрепрайоны, которые построены были еще в 2015 году. Мы здесь тоже давно, еще с 2015 года никуда не отступали, постоянно были здесь на месте», — проинформировал защитник Донбасса.

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Вооруженные силы Украины устраивали провокационные обстрелы и пытались прорваться на позиции Народной милиции ЛНР, но у них ничего не вышло.

«Они предпринимали некоторые попытки прорыва, но у них все вышло неудачно. Буквально сегодня, часа полтора назад, обстреливали со стрелкового, обстреливают почти каждый день, еще также работают минометы», — добавил он.

Официальный представитель оборонного ведомства Луганской Народной Республики подполковник Андрей Марочко также подтверждает, что украинская сторона распространяет фиктивные данные.

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«Мы находимся вновь на Светлодарской дуге, где лживые украинские средства массовой информации опять «продвинули» войска Вооруженных сил Украины на один километр вперед. Я как раз нахожусь на фоне Светлодарской ТЭЦ, никто никуда не продвигался. То, что они оборудуют свои позиции, это да. Они нарушают Минские договоренности, периодически обстреливают наши позиции, а также оборудуют позиции в инженерном отношении, тем самым нарушая Минские соглашения. А продвижения с 2015 года никакого не было в этом направлении. Они пытались когда-то, еще прошлой зимой, но у них ничего не вышло», — пояснил Марочко.