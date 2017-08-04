Против российских телеканалов: Киев нацелил на Донбасс «глушилки»

Киев, , 09:12 — REGNUM Первая «глушилка», которая позволит Киеву заблокировать вещание российских телеканалов в Донбассе, протестирована в Покровске Донецкой области, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

По его словам, «глушилки» уже продемонстрировали свою эффективность. Какие именно каналы глушила спецаппаратура — не уточняется.

«Сейчас мы проверили ее работу — работает очень качественно. Через несколько месяцев они будут установлены вдоль всей линии разграничения», — цитирует главу СНБО портал 06239.com.ua.

Ранее власти Украины ограничили вещание на территории страны российских телеканалов. Всего в список «нежелательных» попали 35 каналов, в том числе «Первый канал», «Россия 24», «Звезда» и «РЕН-ТВ».

МИД России охарактеризовал подобные решения как «наступление на СМИ». В министерстве Киев призвали гарантировать свободу телетрансляций.

При этом президент Украины Петр Порошенко подписал одобренный Верховной радой закон, согласно которому вещание телеканалов и радиостанций должно вестись на украинском языке не менее, чем на 75%.

Кроме того, Киев уже давно преследует пророссийских или считающихся таковыми журналистов и блогеров, счет подобным случаям идет на десятки. Так, накануне в Житомирской области СБУ задержала украинского журналиста по подозрению в распространении «антиукраинских материалов».

В МИД РФ отметили, что на примере журналиста Василия Муравицкого, подозреваемого киевским режимом в государственной измене за публикацию материалов в российских СМИ и «распространение пророссийских материалов», видна вся кампания по зачистке информационного поля, проводящаяся официальным Киевом.

Ранее глава СБУ официально заявил о необходимости принять так называемый акт информационного единства в противостоянии «представителям пятой колонны Российской Федерации» и их уголовного преследования. Если документ будет принят, что «вражеским агентом» с соответствующими последствиями может быть объявлен любой украинский журналист.