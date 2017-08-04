В Киеве насчитали более 200 тыс. «ветеранов» гражданской войны в Донбассе

Киев, , 12:23 — REGNUM Так называемый статус «ветерана АТО» на Украине раздали более 208,5 тыс. военнослужащих, заявил спикер министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, сообщает 4 августа пресс-служба ведомства.

По его словам, статус «участника боевых действий» в Донбассе получили более 208,5 тыс. военнослужащих и работников ВСУ с момента начала гражданской войны на востоке страны.

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Также, по данным оборонного ведомства Украины, за убийство собственных сограждан в Донбассе были отмечены наградами 13,5 тыс. солдат и работников ВСУ.

Напомним, гражданская война в Донбассе идет с 2014 года. Киев ведет активную информационную пропаганду по разделению в сознании простых граждан так называемых «героев», воюющих в ВСУ или карательных батальонах, и «сепаратистов» и «террористов», то есть жителей Луганской и Донецкой Народных Республик.

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