Вашингтон, 2 августа, 2017, 21:32 — ИА Регнум. Согласно данным последнего опроса, рейтинг популярности президента США Дональда Трампа достиг нового минимума, 2 августа сообщает The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Результаты опроса, проведенного Квиннипэкским университетом, показали, что 61% избирателей не одобряют политику Трампа. Президенту удалось заручиться поддержкой только 33% респондентов.

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В Квиннипэкском университете заявили, что рейтинг одобрения Трампа стал самым минимальным с момента его вступления в должность в январе 2017 года.

Исследователи также зафиксировали резкое падение рейтинга популярности президента США в сравнении с результатами последнего опроса, проведенного в конце июня текущего года, когда уровень поддержки составил 40%.

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Напомним, опрос проводился с 27 июля по 1 августа 2017 года, в нем приняли участие 1 тыс. 125 респондентов. Погрешность расчета составляет 3,4 процентных пункта.