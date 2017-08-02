Не сдержался: Трамп назвал Белый дом «настоящей дырой»

Вашингтон, , 10:52 — REGNUM Президент США Дональд Трамп на выходных в своем гольф-клубе в Бедминстере критиковал в общении с членами клуба все, что видел и ел в Белом доме, пишет издание Sports Illustrated.

Всего из 28 выходных с момента вступления в должность Трамп провел 11 в своем гольф-клубе. Отвечая на вопрос, почему он столько времени проводит в клубе, американский лидер заявил, что «этот Белый дом настоящая дыра».

Играя с гостями клуба, Трамп в приватных беседах хвалил свой клуб, противопоставляя его Белому дому.

«Разве это не самый лучший асфальт, который вы видели в своей жизни?», — якобы заявил Трамп.

«Вы когда-нибудь пробовали бургер лучше?», — так президент США прокомментировал свой обед.

Полная стенограмма беседы Трампа с членами клуба не приводится. Официального комментария Белого дома пока не поступало, однако журналисты сообщили, что в пресс-службе администрации американского президента отрицают тот факт, что президент США негативно отзывался о своей официальной резиденции.