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Трамп планирует радикальную реформу иммиграционной системы США

Политика

В настоящий момент только один из 15 иммигрантов является высококвалифицированным специалистом

Вашингтон, 2 августа 2017, 19:14 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп, сенаторы Том Коттон и Дэвид Пердью обнародуют план реформы миграционной системы, в результате которой легальная иммиграция может сократиться на 50%, 2 августа сообщает The Weekly Standart.

«Наша нынешняя иммиграционная система устарела и не отвечает потребностям нашей экономики», — заявила помощник сенатора Коттона Кэролайн Раббит.

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«Сенатор Коттон и сенатор Пердью совместно с президентом Трампом обнародуют законопроект, направленный на создание иммиграционной системы ориентированной на профессиональные навыки иммигрантов, что поможет сделать США более конкурентоспособными, приведет к росту заработных плат и созданию новых рабочих мест», — добавила Раббит.

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Напомним, в рамках нового законопроекта к 2027 году легальная иммиграция может быть сокращена на 50%. В настоящий момент только один из 15 иммигрантов является высококвалифицированным специалистом.

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Деятельность президента США Дональда Трампа