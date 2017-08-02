Трамп планирует радикальную реформу иммиграционной системы США

Вашингтон, , 19:14 — REGNUM Президент США Дональд Трамп, сенаторы Том Коттон и Дэвид Пердью обнародуют план реформы миграционной системы, в результате которой легальная иммиграция может сократиться на 50%, 2 августа сообщает The Weekly Standart.

«Наша нынешняя иммиграционная система устарела и не отвечает потребностям нашей экономики», — заявила помощник сенатора Коттона Кэролайн Раббит.

Читайте также: Белый дом: Трамп никуда не денется — закон о санкциях подпишет

«Сенатор Коттон и сенатор Пердью совместно с президентом Трампом обнародуют законопроект, направленный на создание иммиграционной системы ориентированной на профессиональные навыки иммигрантов, что поможет сделать США более конкурентоспособными, приведет к росту заработных плат и созданию новых рабочих мест», — добавила Раббит.

Читайте также: Тиллерсон рассказал, почему Трамп согласился на закон о санкциях

Напомним, в рамках нового законопроекта к 2027 году легальная иммиграция может быть сокращена на 50%. В настоящий момент только один из 15 иммигрантов является высококвалифицированным специалистом.

Читайте ранее в этом сюжете: Не сдержался: Трамп назвал Белый дом «настоящей дырой»