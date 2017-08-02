Вашингтон, 2 августа, 2017, 07:52 — ИА Регнум. Согласие на ужесточение антироссийских санкций со стороны американского президента Дональда Трампа — вынужденная мера, заявил журналистам госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

torange.biz Санкции против России

Никакой радости от нововведения оба политика не испытывают, ведь, как сказал Тиллерсон, санкции «не помогут нашим усилиям». Между тем решение принято депутатами конгресса.

«Но это решение, которое они приняли, они приняли его подавляющим большинством, — сказал он. — Президент принимает это, и все указывает на то, что он подпишет закон».

Как заверяет Тиллерсон, команда Трампа, согласившись на такое решение, будет работать над ним.

Напомним, решение об ужесточении антироссийских санкций было принято абсолютным большинством депутатов американского конгресса: против высказались лишь три человека. Затем законопроект одобрил сенат.

Примечательно, что 23 августа пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила о намерении Трампа поддержать законопроект. Она протранслировала решимость американского руководства идти этим путем.

«Администрация поддерживает жесткую позицию в отношении России, в особенности в том, что касается введения этих санкций, — сказала представитель американского президента. — Администрация рада тому, что получилось внести изменения, которые были необходимы, и мы поддерживаем законопроект в нынешнем виде».

Как следует из ее заявления, команда Трампа согласилась на законопроект.

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