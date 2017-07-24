Белый дом: Трамп еще не принял решения по законопроекту о санкциях

Вашингтон, , 06:26 — REGNUM Новый директор по связям с общественностью Белого дома Энтони Скарамуччи заявил о том, что президент США пока не принял решения по согласованному демократами и республиканцами проекту закона о санкциях в отношении России, Ирана и Северной Кореи. Однако ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Хаккаби сделала диаметрально противоположное заявление, передает The New York Times.

Отвечая на вопрос журналистов о разности комментариев, Скарамуччи заявил, что он работает на новом месте всего второй или третий день, и не очень четко ориентируется в информации. В любом случае, решение президента будет озвучено в ближайшее время, подчеркнул представитель Белого дом.

Кроме того, по данным издания, несколько других представителей администрации заявили в частном порядке о том, что несмотря на то, что Трамп до последнего не будет комментировать ситуацию с подписанием законопроекта, альтернативы подписанию у него, по большому счету, не имеется.

Как раз эти рассуждения и послужили основанием для поспешного заявления Сандерс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в конгрессе была достигнута договоренность между представителями демократического меньшинства и республиканского большинства.

В случае принятия документа, президент США будет обязан отчитываться перед конгрессом обо всех планируемых действиях в отношении Ирана, России и КНДР, включая смягчение санкций или налаживание дипломатических отношений.