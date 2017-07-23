Сандерс: Трамп поддерживает новые санкции против РФ

Вашингтон, , 20:32 — REGNUM Президент США Дональд Трамп поддерживает законопроект о введении новых ограничительных мер в отношении Российской Федерации, Ирана и Северной Кореи. Об этом, как передает НТВ, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Администрация поддерживает жесткую позицию в отношении России, в особенности в том, что касается введения этих санкций», — говорит она.

Сандерс добавила, что оригинальный текст законопроекта был «плохо прописан», однако после внесения изменений администрация США готова поддержать данную инициативу.

«Администрация рада тому, что получилось внести изменения, которые были необходимы, и мы поддерживаем законопроект в нынешнем виде», — говорит Сандерс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, представители республиканцев и демократов достигли консенсуса при подготовке законопроекта о санкциях в отношении РФ, Ирана и Северной Кореи. В случае принятия документа, рассмотрение которого в Конгрессе США назначено на следующей неделе, глава Белого дома Дональд Трамп должен будет предоставлять Конгрессу США отчет обо всех предполагаемых действиях в отношении РФ, Ирана и КНДР.

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