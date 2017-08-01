Бишкек, 1 августа, 2017, 11:55 — ИА Регнум. Последние шесть кандидатов в президенты Киргизии подали заявления в Центральную избирательную комиссию по выборам и проведению референдумов. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

launedekeg.wordpress.com Выборы

Среди них оказались: ведущий специалист МЧС Киргизии Советбек Абыкулов, президент Федерации пауэрлифтинга Киргизии Бакыт Керимбеков, советник гендиректора ОсОО «Киргизпромтезнология» Аскарбек Абышкаев, правозащитник Роман Ремнев, адвокат Марат Мергенов и пенсионер Камил Токтобаев.

ИА REGNUM напоминает, что выборы президента Киргизии изначально были запланированы на 19 ноября 2017 года, однако позже были перенесены на 15 октября 2017 года. Центризбирком принимал заявления от претендентов на президентский пост в период с 15 июня по 31 июля.

Зарегистрироваться в качестве кандидата имели право граждане Киргизии в возрасте от 35 до 70 лет, проживающие на территории республики в общей сложности не менее 15 лет. Претенденты на должность главы государства также должны заручиться поддержкой 30 тысяч соотечественников, сдать экзамен на знание киргизского языка и внести избирательный залог в размере 1 млн сомов (877,2 тыс. рублей по текущему курсу). Нынешний президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, возглавляющий страну с 2011 года, участия в выборах не принимает. Конституция Киргизии не позволяет ему выдвигаться на второй срок. Преемником президента считается его соратник по партии СДПК — премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.