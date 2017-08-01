Вена, 1 августа, 2017, 11:58 — ИА Регнум. Между участниками сделки «ОПЕК плюс» наблюдается напряженность. Дело в том, что с момента начала действия соглашения прошло уже восемь месяцев, а большая часть стран, согласившихся на сокращение объемов добычи нефти, производят больше черного золота, чем обещали. Об этом свидетельствуют данные Международного энергетического агентства (МЭА).

Priwo Штаб-квартира ОПЕК

В отчете МЭА говорится, что семь из 11 участников венских договоренностей не выполняют в полной мере свох обязательств. По мнению начальника отдела стратегии на глобальных сырьевых рынках RBC Capital Markets Хелима Крофта, проблемы с сокращением добычи представляют угрозу как для самого ОПЕК, так и для влияния картеля на мировом рынке. Эксперт уверен, что со временем становится все сложнее доказать нефтедобывающим странам, которые находятся не в самом лучшем финансовом положении из-за низких цен на нефть, что «странам ОПЕК нужно держаться вместе».

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на слова знакомых с ситуацией источников, в Петербурге на последней встрече представителей сделки «ОПЕК плюс» напряженность между участниками чувствовалась особенно сильно. Так, представители Саудовской Аравии и ряда других стран потребовали от других участников сделки отчитаться, почему они придерживаются договоренностей не в полной мере. Позднее сам саудовский министр энергетики Халид аль-Фалих заявлял, что с теми, кто не выполняет обещания в полной мере, состоялся серьезный разговор. Хотя до этого экс-министр нефти Алжира Шакиб Хелил объяснял, что из-за бюджетных проблем некоторых стран ОПЕК не удается в полной мере выполнять условия сделки.

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В результате обвала цен на нефть почти все нефтедобывающие страны понесли серьезные финансовые потери. Согласно данным Goldman Sachs, с 2014 года доходы от продажи нефти в Саудовской Аравии сократились на 60%, государственные расходы — на 18%. Власти страны привлекли сотни миллиардов долларов из резервных фондов. По расчетам гендиректора сланцевого добытчика Pioneer Natural Resources Тима Дава, существовать таким образом, забирая деньги из суверенных фондов, Эр-Рияд сможет еще около трех лет, после чего у него начнутся серьезные проблемы.

Между тем Ирак обвиняет Саудовскую Аравию в том, что королевство использует сделку «ОПЕК плюс» только в личных целях: чтобы получить более высокую цену за акции нефтяной госкомпании Saudi Aramco. Эр-Рияд такие обвинения отвергает.

ОПЕК была довольно сильной нефтяной организацией. В начале 70-х годов ХХ века доля картеля на мировом рынке нефти достигала 55%. С 2008 года, то есть с начала сланцевой революции в США, этот показатель сократился до 40%. К тому же раньше, еще в 2011—2014 годах, ОПЕК была производителем с низкой себестоимостью добычи черного золота. В среднем этот показатель был на уровне $10−20 за баррель, а в некоторых странах ОПЕК даже $3 за баррель, что обеспечивало высокие нефтяные доходы и позволяло пережить колебания цен. Однако сегодня, согласно мнению аналитиков Goldman Sachs, все страны ОПЕК нуждаются в более дорогой нефти. В то же время американские производители сланцевой нефти и такие крупные компании, как ExxonMobil и Royal Dutch Shell, в этом нуждаются не столь остро. Производство нефти последним обходится в разы дешевле.

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Значительное влияние оказало еще и то, что к 2014 году в ближневосточных странах траты на безопасность и население в разы увеличились. Средства нужны были на борьбу с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие военные расходы, полагают в Goldman Sachs. Серьезное увеличение таких расходов свидетельствовало о том, что многие нефтедобывающие страны оказались не готовы к обвалу цен на черное золото в 2014 году.

Напомним, что на протяжении почти всего 2016 года страны — производители нефти пытались договориться по поводу скоординированных действий на мировом рынке, чтобы таким образом попытаться переломить ситуацию и способствовать повышению цен на нефть. После событий 2014 года министры многих стран опасались, что цены на энергоноситель могут обвалиться и вовсе до $20 за баррель с некогда $100 за баррель.

В результате после многих месяцев обсуждений и провалившихся переговоров в Дохе в конце 2016 года на заседании ОПЕК в Вене членам картеля удалось договориться по поводу скоординированного уменьшения добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки в течение первых шести месяцев 2017 года. Позднее к этой инициативе присоединились еще 11 нефтедобывающих стран, включая Россию. Таким образом, общий объем сокращений достиг 1,8 млн баррелей в сутки.

В мае состоялась очередная встреча участников сделки «ОПЕК плюс», на которой было решено продлить действие соглашения до марта 2018 года. Некоторые участники венских договоренностей потом сообщили, что есть вероятность того, что сделку могут пролонгировать и после назначенного срока.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ОПЕК пытается поднять цену на нефть, однако ему на протяжении уже долгого периода мешают одни и те же факторы: добыча сланцевой нефти в США и рост общемировых запасов. Как отмечали эксперты, с октября 2016 года и до апреля 2017 года увеличение добычи сланцевой нефти в США практически свело на нет почти 80% от сокращения добычи нефти в Саудовской Аравии. Фактически это аннулировало 35% от общего сокращения ОПЕК, или 27% от ОПЕК и не входящих в картель стран.

Что касается последний данных по добыче картеля, то, согласно подсчётам экспертов Reuters, добыча нефти странами ОПЕК выросла в июле 2017 года и достигла 33 млн баррелей в сутки.

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