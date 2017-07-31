Другие факторы: нефть не получит результата от встречи ОПЕК+

Москва, , 13:29 — REGNUM Предстоящая встреча стран ОПЕК и других нефтедобытчиков в Абу-даби 7−8 августа не изменит ситуацию на рынке нефти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 июля заявил ведущий аналитик AMarkets Артем Деев.

«Предстоящая встреча ОПЕК+ в Абу-даби будет такой же безрезультатной, как и все последние», — считает Деев.

31 июля стоимость нефти марки Brent превысила 52 доллара за баррель впервые с мая 2017 года. По словам Деева, на такой рост повлияли несколько факторов.

«Стоимость нефти продемонстрировала рост более, чем на 8% на фоне поддержки со стороны новых обязательств членов ОПЕК. Бычье ралли также усилили продолжающееся уже четыре недели подряд снижение запасов нефти в США, а также спад недельной уровня добычи на 19 тыс. баррелей в сутки», — заявил Деев.

Однако, по его словам, гораздо больше на рост цен повлияло заявление Саудовской Аравии в ходе июльской встречи мониторингового комитета ОПЕК в Санкт-Петербурге. Тогда нефтеэкспортер заявил, что уже в августе сократит экспорт сырья в августе до 6,6 млн баррелей в сутки.

«Тем не менее, есть мнение, что королевство хитрит, поскольку летом всегда снижает поставки на фоне роста внутреннего спроса. Кроме того, ограничение экспорта до 6,6 млн. все равно будет недостаточным для компенсации потенциального увеличения добычи в Ливии и Нигерии», — отмечает Деев.

Участники рынка сегодня ждут обновленные прогнозы от Администрации энергетической информации США и Международного энергетического агентства и только потом изучают перспективы встречи ОПЕК по уровню добычи в августе.

«С большей долей вероятности, уровни добычи снова будут пересмотрены с повышением», — предполагает Деев.

Кроме того, продолжает он, в скором времени США выпустит данные по уровню добычи нефти, которые должны показать рост, учитывая увеличение количества сланцевых терминалов.

«На этом фоне самое время искать уровни для продажи нефтяного актива, чем инвесторы и займутся», — уверен Деев.