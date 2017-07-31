«Пока ОПЕК сокращает нефтепроизводство, канадская нефть покоряет Азию»

Калгари, Канада, , 09:54 — REGNUM Канада, одна из самых богатых стран мира по запасам нефти, пытается воспользоваться сокращением производства черного золота в ОПЕК и латиноамериканских странах, чтобы занять новую долю на мировом рынке. Дело в том, что нефтепроизводство у участников сделки «ОПЕК плюс» упало настолько, что Китай стал проявлять интерес даже к импорту канадских битуминозных (нефтяных) песков в провинции Альберта. Об этом сегодня, 31 июля, сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что в ряде стран Латинской Америки значительно сократилась добыча нефти. В первую очередь, речь идет о таких странах как Мексика и Колумбия. Так, в Мексике производство черного золота упало на восемь процентов за первые пять месяцев 2017 года из-за истощения стареющих месторождений. В Колумбии этот показатель снизился на 11,5% из-за нападения повстанцев на нефтепроводы.

Не лучшим образом ситуация складывается и в Венесуэле. В этой стране, которая является членом ОПЕК, добыча нефти сократилась за первые пять месяцев 2017 года на 11%. Такое падение производство произошло впервые за последние 27 лет. Одной из главных на то причин называется недофинансирование отрасти и проблемы с инфраструктурой. Теперь же США могут ввести еще санкции против нефтяной отрасли Венесуэлы, ограничивающие возможности продажи венесуэльской нефти.

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Вместе эти три страны — Мексика, Колумбия и Венесуэла — производят около 5,3 млн баррелей в сутки. В это же время сделка «ОПЕК плюс» предполагает сокращение производства и поставок нефти на 1,8 млн баррелей в сутки. В основном это сернистая нефть. Китай, в свою очередь, являющийся одним из главных импортеров черного золота в мире, стал проявлять интерес к закупкам канадских нефтяных песков, чтобы заполнить недостающие поставки нефти с Ближнего Востока и Латинской Америки.

Издание отмечает, что канадская тяжелая нефть — это простая замена ближневосточных и латиноамериканских сортов нефти. Ранее из-за падения цен на нефть канадская нефть серьезным образом пострадала. Однако интерес со стороны потенциальных китайских покупателей может повысить стоимость на нефтяные пески из Альберты. Как заявил один из трейдеров в компании нефтяных песков, сегодня на рынке наблюдаются структурные изменения. И процесс этот начался после того, как ОПЕК сократил добычу нефти.

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В общей сложности Канада продает более 3 млн баррелей нефти в год в США, своему главному покупателю топлива, свидетельствуют данные Департамента энергетики США. Канадскую нефть поставляют на несколько нефтеперерабатывающих заводов в Техасе и Луизиане. Однако увеличивать поставки нефти в США из Канады может быть затруднительно из-за ограниченных инфраструктурных возможностей. Например, можно поставлять черное золото по железной дороге, но это значительно увеличивает стоимость канадской нефти.

В то же время импортеры нефти из Азии стали ощущать на себе последствия сделки «ОПЕК плюс» и теперь ищут новых поставщиков, которые бы могли заполнить недостающие объемы импорта нефти из Ближнего Востока, Латинской Америки и России. Так, два канадских трейдера рассказали, что в последние время все больше китайских покупателей стали интересоваться поставками нефтяных песков из Канады. Государственная Индийская нефтяная корпорация уже закупила первую партию американской и канадской тяжелой нефти в июле. Также первая поставка нефти из Канады в Китай была осуществлена в первом квартале этого года, ее объем — 1 млн баррелей.

Напомним, что в конце 2016 года члены ОПЕК приняли историческое решение о координированном сокращении объемов добычи нефти. Позднее к ним присоединились еще 11 других нефтедобывающих стран во главе с Россией. Все они договорились уменьшит объем добычи нефти в общей сложности на 1,8 млн баррелей в течение первого полугодия 2017 года.

В мае участники сделки «ОПЕК плюс» решили все же продлить действие соглашения до марта 2018 года. Таким образом нефтедобытчики надеются стабилизировать ситуацию на рынке, хотя к таким мерам скептически относятся многие эксперты. Недавно министр энергетики РФ Александр Новак говорил, что соглашение может быть пролонгировано и после марта 2018 года.

Что касается канадских нефтяных песков, то, как ранее сообщало ИА REGNUM, ежегодный рост добычи битуминозных песков в Канаде создает множество экологических проблем. В Канаде расположены огромные доказанные запасы нефти, по этому показателю страна является третьей в мире (около 171 млрд баррелей нефтяных песков). Производство еще планируется увеличить до 4 млн баррелей в сутки к 2024 году.

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