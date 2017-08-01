Москва, 1 августа, 2017, 08:56 — ИА Регнум. Работающие пенсионеры в Российской Федерации получат прибавку к пенсии с 1 августа 2017 года. Это повышение коснется около 14,3 млн пожилых людей, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Отмечается, что размер роста пенсий будет зависеть от прошлогодней зарплаты работающего пожилого человека, то есть от суммы уплаченных работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных баллов.

Максимальная прибавка ограничена суммой трех баллов, а стоимость одного балла в прошлом году составляла 74,27 рубля.

«Для большинства максимальная прибавка составит чуть более 222 рублей…, — отметили в ПФР. — Чтобы заработать 3 балла в 2016 г., достаточно было иметь зарплату 19,9 тыс. рублей».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в основных параметрах бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2018 и плановые 2019−2020 г. написано, что с 1 февраля 2018 г. пенсии для неработающих граждан РФ планируется проиндексировать на 3,8%. Цена пенсионного балла, таким образом, вырастет до 81,57 рублей с нынешних 78,58 рублей.

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