Названо число работающих пенсионеров, которые получат прибавку

Москва, , 13:45 — REGNUM Прибавку к пенсии в 200 рублей получат около 12 млн работающих пенсионеров в России. Об этом сказал замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Владимир Назаров в интервью РИА «Новости».

"У нас в стране, надо уточнить данные, но в принципе работает порядка 30% пенсионеров, то есть это в районе 12 млн человек, — сказал Назаров. — Соответственно это коснется вот в районе 12 млн человек».

25 июля в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР) сообщили, что работающим пенсионерам в РФ в августе 2017 г. повысят пенсию, учитывая перерасчет за работу в прошлом году.

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