Названы самые комфортные страны для пенсионеров

Париж, , 09:14 — REGNUM Российская Федерация заняла 40-е место в Глобальном пенсионном индексе, показывающем насколько комфортно выходить на пенсию в той или иной стране. Об этом свидетельствуют результаты исследования французской финансовой корпорации Natixis.

Эксперты оценивали комфортность выхода на пенсию в мировых странах по нескольким факторам, среди которых материальная обеспеченность граждан, качество жизни, уровень развития здравоохранения и размер пенсионных выплат.

Так, в Топ-10 лучших стран по данным показателям попали Норвегия, Швейцария, Исландия, Швеция, Новая Зеландия, Австралия, Германия, Дания, Нидерланды и Люксембург.

Возле России, занявшей 40-е место из 43 стран, находятся Турция, Бразилия, Греция и Индия. Добавим, что по сравнению с 2016 г. ситуация в нашей стране не ухудшилась (в Глобальном пенсионном индексе — РФ находилась на той же 43-й строчке).

Отметим, что лидеры по экономике в Европе — Германия и Франция — получили только 7-е и 19-е места соответственно. А такие крупные экономические державы, как США и Китай, занимают 17-ю и 38-ю строчку.