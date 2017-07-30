Москва, 30 июля, 2017, 20:59 — ИА Регнум. Персонал дипмиссий США в Российской Федерации будет сокращен на 755 человек. Об этом, как передают Вести.Ru, сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью ведущему ВГТРК Владимиру Соловьеву.

Dzerod Посольство США в России

«Тысяча с лишним сотрудников — дипломатов и технических работников — работали, до сих пор еще работают в России, — говорит глава государства. — 755 должны будут прекратить свою деятельность в РФ. Это чувствительно».

По словам российского лидера, Москва довольно долго ждала, что что-то поменяется к лучшему в отношениях с Вашингтоном.

«Но, судя по всему, если она и поменяется, то не скоро, — говорит Путин. — (…) Мы должны, я посчитал, показать, что мы тоже уже без ответа ничего оставлять не будем».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти РФ приняли решение ответить на новые ограничительные меры со стороны США и предписали Вашингтону с 1 августа 2017 г. сократить число дипломатов в стране до 455 человек. Именно столько российских дипломатов работают сейчас в США.

Кроме того, власти РФ закрыли дипломатам США доступ к посольским дачам в Серебряном Бору и складским помещениям на Дорожной улице в Москве.

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