США сократят штат загранучреждений в РФ на 745 человек

Вашингтон, , 19:45 — REGNUM Власти США будут вынуждены сократить штат загранучреждений на 745 человек в связи с принятыми Россией мерами. Об этом сообщается в субботу, 29 июля, в программе «Вести» телеканала «Россия 1».

«Американские граждане вернутся домой, а россияне (работавшие в дипмиссиях) будут уволены», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти РФ приняли решение ответить на новые санкции со стороны США и предписали Вашингтону с 1 августа сократить число дипломатов в РФ до 455 человек. Именно столько дипломатов РФ работают сейчас в США.

Кроме того, дипломатам США в РФ был закрыт доступ к посольским дачам в Серебряном Бору и складским помещениям на Дорожной улице в Москве.

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