Посольство РФ: Санкции не помогут США наладить отношения с РФ

Вашингтон, , 22:20 — REGNUM Новые ограничительные меры США против Российской Федерации не помогут наладить отношения между странами. Об этом, как передают Вести.Ru, сообщили в посольстве РФ в Вашингтоне.

«В Вашингтоне так и не поняли, что методы давления и нажима в отношении России не работают, — отметили в дипмиссии. — И уж тем более санкциями не добиться улучшения отношений».

Как ранее передавало ИА REGNUM, 29 июля 2017 г. госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщил, что санкции США против РФ связаны с сильным желанием американского народа увидеть шаги Москвы по улучшению отношений с Вашингтоном.

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