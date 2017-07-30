Москва, 30 июля, 2017, 20:34 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, вводящий плату за использование курортной инфраструктуры в Крыму, а также в Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях. Документ опубликован в воскресенье, 30 июля, на официальном интернет-портале правовой информации.

irinariviera Крым

«Провести в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае эксперимент по развитию курортной инфраструктуры в целях сохранения, восстановления и развития курортов, формирования единого туристского пространства, создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма и осуществить оценку его эффективности», — говорится в документе.

Отмечается, что взимание курортного сбора будет осуществляться не раньше 1 мая 2018 года, а сам эксперимент будет проводится до 31 декабря 2022 года.

Читайте также: Курортный сбор удорожает отдых в четырех регионах РФ на 1−3%

Читайте также: В Госдуме предлагают освободить от курортного сбора молодежь