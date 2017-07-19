Курортный сбор удорожает отдых в четырех регионах РФ на 1-3%

Москва, , 13:10 — REGNUM Курортный сбор приведет к удорожанию отдыха в четырех регионах до 3%. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 июля, об этом заявил депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»).

«У Ярослава Гашека бравый солдат Швейк, когда заведовал собачьей клиникой, рекомендовал купировать хвост собаке не сразу, а частями, чтобы она привыкла и ей не было так больно. Мы сегодня тоже видим предложение, вводить этот курортный сбор не сразу, а 50 рублей, потом 100 и сумма оценивается в 5 млрд рублей в год с российских туристов», — сказал парламентарий в ходе обсуждения законопроекта.

По его словам, цифры по сбору, которые будут фигурировать в 2019 году, вполне сравнимы со сборами в Италии — 1,5 евро, в Римини порядка 3 евро, в Венеции.

«Речь идет об удорожании поездки примерно на 1−3%, причем очевидно, что это наиболее чувствительно отразится на семейных туристах и на тех, кто будет пользоваться официальными возможностями санаториев и тех, кто будет пользоваться официальными гостиницами», — обеспокоен депутат.

Согласно закону, уплачивать курортный сбор будут граждане, которые проведут в указанных субъектах РФ более суток. Первоначально авторы законопроекта предлагали установить, что ставка сбора не должна превышать 100 рублей с человека в сутки. Впрочем, ко второму чтению профильный комитет доработал инициативу и в два раза сократил максимально возможный размер ставки в первый год проведения эксперимента. Таким образом, в первый год муниципалитеты и регионы смогут собирать с туристов не более 50 рублей в сутки. Финальный размер ставки будет определять сам муниципалитет. Он также сможет изменить размер ставки вплоть до нуля в зависимости от сезонности и количества отдыхающих.

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