В Госдуме предлагают освободить от курортного сбора молодежь

Москва, , 16:39 — REGNUM В Госдуме предлагают расширить категории тех, кто может быть освобожден от оплаты курортного сбора, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июля. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР) предлагает освободить от сбора молодых людей в возрасте до 30 лет.

«Считаю, что от курортного сбора нужно освободить всю молодежь, к которой у нас в стране в соответствии со Стратегией молодежной политики до 2025 года относятся граждане до 30 лет. При этом избавление от курортного сбора предлагаю распространить на учащихся образовательных учреждений во всех регионах РФ», — заявил Свищев, отметив, что «займется разработкой соответствующей поправки».

Парламентарий обратил внимание на то, что принятый Госдумой закон о курортном сборе предполагает освобождение от его уплаты молодых людей до 24 лет, обучающихся на очной форме обучения в образовательных организациях, расположенных на территории эксперимента.

Госдума в третьем чтении приняла закон, предполагающий проведение в течение пяти лет в порядке эксперимента курортного сбора в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.

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