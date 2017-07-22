Москва, 22 июля, 2017, 22:59 — ИА Регнум. Дипломат Сергей Кисляк завершил свою работу в качестве посла Российской Федерации в США. Об этом сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь посольства Николай Лахонин.

Asiir Посольство России в США

«22 июля посол Сергей Иванович Кисляк завершил свою миссию в Вашингтоне», — говорит он.

При этом Лахонин добавил, что советник-посланник Денис Гончар будет выполнять функции временного поверенного в делах РФ в США до приезда нового посла.

Ранее в СМИ появилась информация, что Кисляк вернется из Вашингтона в Москву 22 июля.

Читайте также: СМИ: Посол России в США Сергей Кисляк перейдёт на работу в Совет Федерации

Читайте также: СМИ: Посол России в США Сергей Кисляк вернётся в Москву 22 июля