СМИ: Посол России в США Сергей Кисляк перейдёт на работу в Совет Федерации

Москва, , 05:32 — REGNUM Посол России в США Сергей Кисляк после возвращения в Москву будет представлять интересы одного из российских губернаторов в Совете Федерации. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента России.

По информации издания, новый пост Сергей Кисляк должен получить после региональных выборов в сентябре 2017 года, но до этого один из временно исполняющих обязанности губернатора представит его в числе одного из трёх своих кандидатов в сенаторы.

На предстоящие выборы идут 16 глав регионов. Кто именно из них выдвинет кандидатуру посла, собеседники газеты не уточняют.

В соответствии с законом о порядке формирования Совета Федерации кандидаты в сенаторы обязаны прожить в соответствующем регионе не менее пяти лет перед назначением или суммарно 20 лет, однако ранг чрезвычайного и полномочного посла освобождает Кисляка от этого требования.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Сергей Кисляк вернётся из Вашингтона в Москву 22 июля. Обязанности главы российского дипведомства будет временно исполнять один из находящихся в США советников-посланников — Денис Гончар или Дмитрий Жирнов. В качестве нового посла России в США был утверждён замглавы МИД России Анатолий Антонов.

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