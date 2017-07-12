СМИ: Посол России в США Сергей Кисляк вернётся в Москву 22 июля

Москва, , 02:25 — REGNUM Посол России в США Сергей Кисляк вернется в Москву 22 июля. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источник в российских дипломатических кругах.

Информацию о том, что у Сергея Кисляка уже есть билет на указанное число, также подтвердил научный руководитель Института США и Канады РАН, который недавно встречался с дипломатом в Вашингтоне.

Сообщается, что обязанности главы диппведомства будет временно исполнять один из находящихся в США советников-посланников — Денис Гончар или Дмитрий Жирнов.

В то же время, источник издания уточнил, что российская сторона ждёт, когда власти США выдадут агреман (согласие на назначение лица на должность главы диппредставительства) заместителю главы МИД России Анатолию Антонову. В случае если американская сторона затянет с выдачей агремана, Сергею Кисляку, возможно, придётся скорректировать планы.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что Сергей Кисляк вскоре покинет занимаемую должность, в конце июля сообщал в Twitter бывший посол США в России Майкл Макфол.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала данное заявление Макфола «фантомными болями по неудавшейся дипломатической карьере», отметив, что «ротация российских послов — компетенция не отставного американского чиновника, а президента России».

Чуть позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пообещал журналистам, что Кремль своевременно проинформирует журналистов в случае подписания Владимиром Путиным соответствующего указа.