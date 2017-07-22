Вашингтон, 22 июля, 2017, 05:59 — ИА Регнум. Ведущий мероприятия задал Клэпперу вопрос о том, воспринимает ли, по его мнению, Трамп «российскую угрозу» серьёзно.

Pixabay.com «Русская угроза»

«Трудно сказать. Я порой задаюсь вопросом, не хочет ли он сделать Россию вновь великой, — отметил Клэппер. — Иногда я на самом деле задаюсь вопросом, воспринимает ли он это серьёзно и ясно, как директор Нацразведки Дэн Коутс и директор ЦРУ Майк Помпео».

Также в ходе конференции Джеймс Клэппер назвал Россию «экзистенциальной угрозой» для Соединённых Штатов, заявив, что «неоднократно сталкивался с русскими» и ни одна из этих встреч не была позитивной.

По словам экс-директор Нацразведки США, Россия проводит «агрессивную программу модернизации стратегических ядерных» и очень агрессивную противокосмическую программу, а также «продвигает экзотическое оружие».

Кроме этого, Клэппер в очередной раз обвинил Москву в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

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