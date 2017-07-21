The Financial Times: Трамп показал, что союзников США ставит ниже России

Лондон, , 19:42 — REGNUM Просочившиеся в прессу сведения о второй встрече Путина и Трампа на саммите в Гамбурге показывают, что к России американский президент относится с бо́льшим вниманием и пониманием, чем к другим, уверена британская The Financial Times.

«Трамп сымпровизировал против протокола, с пренебрежением отнесся к тому, что готовили его помощники несколько месяцев и решил «поговорить с Путиным еще разок». Самое проигрышное для американского президента в этом моменте — отсутствие американского переводчика, — отмечает журналистка Джулиана Смит. — Это дало российской стороне огромное преимущество: Путин мог говорить такие вещи, которые он не решился бы произнести в присутствии любого помощника Трампа: никто не сможет подтвердить или опровергнуть заявления хозяина Белого дома относительно того, о чем шла речь на этой «встрече на ногах». И возьмет ли кто-то на себя смелость утверждать, что это было спонтанное решение Дональда Трампа, а не экспромт, придуманный заранее?»

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«Теперь, если кремлевский лидер что-то пообещал американскому, он с легкостью может не выполнить и заявить, что обещаний не давал — свидетелей ведь нет, — размышляет автор. — А что со своей стороны пообещал Путину Трамп? Отмену санкций? Сдачу Украины? Не обращать внимания на нарушения прав человека в России? Известно ведь, что он неровно дышит к Москве».

«Чтобы часовая беседа с Путиным осталась незамеченной союзниками Америки — этого просто не может быть, — резюмирует корреспондент. — Таким образом, США направили своим сателлитам четкий сигнал, что Вашингтон их ценит ниже Москвы. Это обещает новые потрясения в международных отношениях».