«Америка превыше всего» может превратиться в «Россия прежде всего»

Берлин, , 19:37 — REGNUM «Правила игры в Сирии диктует Россия. Трамп перестал уделять внимание фигуре Асада и решил прекратить поддержку «умеренной вооруженной оппозиции», выступавшей против тирана», — пишет на страницах немецкой Die Zeit Карстен Лютер.

Журналистка предполагает, что «провозгласив основой своей стратегии на Ближнем Востоке борьбу с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), американский президент сам себя уверил, что победа над исламистами у него уже практически в кармане». «Режим Асада он по-прежнему считает преступным, но физически вряд ли что может против него предпринять. В особенности после организованного в результате сотрудничества США, России и Иордании перемирия на юго-западе Сирии. Сейчас Трампу важно этот успех приписать себе как итог, полученный в ходе переговоров с Владимиром Путиным в Гамбурге на G20. Что он и сделал», — пишет Лютер.

«Оппозицию же глава Белого дома перестает поддерживать из политических побуждений: «невозможно разобрать, кто из ранее поддерживавшихся организаций на деле мирный созидательный оппозиционер, а кто — сторонник ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — объясняет корреспондент.

Автор убеждена, что «если Трамп и дальше будет выдавать свои уступки Москве за победы во имя мира, то пропагандируемый им лозунг «Америка превыше всего» трансформируется в «Россия превыше всего». Не случайно и статья, публикуемая Карстен Лютер, называется «Трамп делает всё на пользу России».

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