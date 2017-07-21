Брюссель, 21 июля, 2017, 04:57 — ИА Регнум. Как сообщается, инициатором резолюции выступила фракция «Европейские объединенные левые / Лево-зеленые Севера» (GUE/NGL).

Эстонские добровольцы СС на улице горящей деревни в Псковской области во время операции против партизан. 29 декабря 1943

«Введение санкций против прибалтийских стран со стороны Еврокомиссии — адекватная мера. Они могут, например, быть лишены денег из европейских фондов», — заявил изданию член фракции, зампредседателя комитета ЕП по взаимоотношениям с Россией Йиржи Машталка.

Он отметил, что Брюссель в настоящее время с «закрывает глаза на рост фашистских настроений в Европе». «Это касается не только Прибалтики, но и Украины», — подчеркнул Машталка.

По его словам, для принятия резолюции понадобится поддержка депутатов из других политических групп, но даже если она не будет одобрена, инициатива «станет заметным политическим жестом».

«Ведь тем, кто откажется ее принимать, будет необходимо обосновать свою позицию и объяснить, почему они не видят угрозы в нацизме», — подчеркнул европарламентарий.

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