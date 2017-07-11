Почему каратели — герои. Календарь эстонской русофобии

Таллин, , 01:01 — REGNUM Избирательность Эстонии в вопросе о почитании памяти жертв Второй мировой войны носит весьма специфический характер. Страна, потерявшая в этот период порядка пятой части всего населения (включая беженцев), ныне если и скорбит, то лишь в память о солдатах, присягнувших нацистской Германии, да тех гражданских, которые погибли так или иначе по вине СССР, будь то наступление Красной армии или мифическая т.н. советская оккупация. О календаре эстонской русофобии пишет постоянный автор ИА REGNUM Дмитрий Кленский.

Все эстонские государственные праздники, всего числом семь, вспоминают события прошлого века. К таковым относятся, в том числе, День сопротивления 22 сентября, когда отмечается память опять же мифического эстонского сопротивления освобождению в 1944 году Таллина — красноармейцами от фашистов.

Отмечаются и различные события в память об участии эстонцев во Второй мировой войне, например, проводятся летние и зимние военно-спортивные игры, в том числе и в честь эстонских диверсантов Абвера, известных убийствами советских солдат, партработников и членов их семей.

И это — не говоря уже о ежегодных сборах ветеранов СС и их современных поклонников, причем своих военных преступников времен Второй мировой Эстония уважает, и памятные доски ставятся даже карательным батальонам и полицаям. К этим доскам власти торжественно возлагают венки: считается, что эти люди боролись за свободу Эстонии, — разумеется, свободу от Красной армии. Не случайно сотрудничавших с Гитлером эстонских коллаборационистов считают героями, приставляют к госнаградам и увековечивают в памятниках.

Как при этом относятся к эстонцам, воевавшим в Красной армии, читайте здесь: Эстония: русофобская память о войне

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