Михаил Демурин, , 22:15 — REGNUM

Официальный представитель МИД России негодует по поводу рекламного ролика о деятельности террористических отрядов «лесных братьев» в Прибалтике после окончания Великой Отечественной войны, размещенного соответствующими структурами НАТО в интернете.

Да, фильм поганый. Поганый, прежде всего, своим наглым извращением исторической правды. Ни за какую независимость Латвии, Литвы и Эстонии эти бандиты не воевали, да и не могли воевать просто в силу отсутствия у них какой-либо содержательной политической программы. В 1940-х они ждали, что после разгрома нацистской Германии США и Великобритания начнут войну против СССР и её результатом станет их так называемая «независимость». Вернее, новая зависимость от западного патрона. В начале 1950-х годов они продолжали совершать диверсии и террористические акты «по инерции». Потом немногие оставшиеся в живых из числа тех, кто не был соучастником наиболее зверских преступлений против мирного населения, воспользовались амнистией.

Нам рассказывают, что террористы пользовались поддержкой местного населения. Возможно, частично и пользовались. Но тогда надо признать, что и выселение части населения Латвии, Литвы и Эстонии в 1949 году имело свои основания: эти люди помогали террористам.

«Это не террористы, а борцы за свободу!» — завопят их сегодняшние сторонники в Прибалтике и Европе. Отдельные коллаборационисты стоят на этой позиции и в России. Нет, это именно террористы, потому что убивали они, главным образом, мирное население: партийных и советских работников, активистов колхозного движения, учителей. Известны многочисленные случаи убийства детей только за то, что те носили красные пионерские галстуки.

Целью диверсионных акций «лесных братьев» были транспортная и производственная инфраструктура, объекты жилищно-коммунального хозяйства. Нападения на гарнизоны Советской армии и войск МГБ были крайне редким явлением.

Историк Елена Зубкова в одной из своих статей приводит на этот счёт такие данные по Литве («Лесные братья» в Прибалтике: война после войны», «Отечественная история», 2007, №2, с. 74−90; 2007, №3, с. 14−30).:

«В 1945 г. …войска НКВД, милиция, бойцы истребительных отрядов потеряли 214 человек. Потери среди советско-партийного актива составили 575 человек. Среди жертв партизан больше всего — 1 630 человек — пришлось на долю тех, кто в статистических справках проходил по категории «другие граждане».

А вот что говорит о ситуации в послевоенной Эстонии другой историк — Александр Дюков:

«С конца 1944 по 1946 г. эстонскими лесными братьями было убито: сотрудников МВД и МГБ — 53 человека, офицеров и бойцов Красной армии — 5 человек, бойцов истребительных батальонов — 30 человек, представителей совпартактива — 126 человек, других граждан — 330 человек. Возможно, эти данные неполные, однако они ясно свидетельствуют о том, что «лесные братья» предпочитали не сражаться с военными, а убивать мирных граждан. Вот такой характерный штрих к портрету «борцов за свободу».

В случае с Латвией соотношение схожее: число жертв бандитов среди гражданского населения в десятки раз перекрывает потери, нанесённые ими подразделениям правоохранительных органов.

Итак, если взять годовые потери по всем трём республикам и умножить на десять лет, в течение которых «лесные братья» пытались активно вредить советской власти, то получим общее представление о численности жертв их террора среди гражданского населения — десятки тысяч человек. Вот о каких «борцах за независимость» на самом деле идёт речь в натовском рекламном ролике!

Но сказанное выше — это только то необходимое, что нельзя было не сказать в данной связи. Более важно другое.

«Это историческое извращение, сознательно распространяемое НАТО с целью подрыва итогов Нюрнберга, нужно пресекать! Если сегодня Бандера — герой, а «лесные братья» — партизаны, спасавшие Балтику, то что будет завтра?» — пишет в своём твиттере Мария Захарова. Проблема, однако, заключается в том, что в интерпретации политических и — шире — исторических противников России Бандера стал героем, а «лесные братья» — «партизанами», спасавшими так называемую «Балтию», не сегодня, а четверть века тому назад. И начинать пресекать «подрыв итогов Нюрнберга» надо было ещё в 1990-е. Или хотя бы в начале 2000-х. И пресекать не политкорректными декларациями, а конкретными болезненными для прибалтийских стран и их патронов действиями. А этого не делалось.

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин заявляет сегодня, что в странах Североатлантического альянса «окончательно обнаглели», а вот когда он работал постпредом при НАТО, в организации подобных действий «себе не позволяли». Именно таких — не позволяли, а подобных — позволяли в большом количестве. Достаточно сказать, что во всех прибалтийских странах организации «лесных братьев», а в Латвии и Эстонии ещё и организации бывших легионеров СС всегда были привлечены к идеологической работе в вооружённых силах. И именно в таком качестве эти вооружённые силы вместе с соответствующими странами были инкорпорированы в НАТО. Я сам писал об этом неоднократно из нашего посольства в Риге в конце 1990-х, а потом уже в соответствующих мидовских бумагах в 2004—2005 годах. Но тогда у нас с натовцами были партнёрство и сотрудничество, и никто его менять в соответствии с этой враждебной нашей стране реальностью не хотел, пока натовцы сами это «партнёрство» не прервали в 2014 году в связи с украинским кризисом.

Этот кризис, кстати говоря, тоже во многом стал результатом нашего бездействия перед лицом реальных угроз политическим интересам и безопасности России, сформированных натовцами в конце 1990-х — первой декаде 2000-х годов.

Теперь несколько конкретных предложений в связи с обращением Марии Захаровой к военно-историческим обществам, антифашистским организациям, историкам, общественным деятелям, политологам, журналистам и поисковикам.

Первое: давно необходимо не просто систематизировать архивные данные о преступлениях террористов из числа «лесных братьев», но и придать этому массиву фактов общественно-эмоциональное звучание. Лучшим вариантом было бы ежегодное проведение на местах их преступлений против мирных граждан поминальных мероприятий, включая панихиды по невинно убиенным. Это, кстати говоря, тоже предложение не новое. Пойдут ли на такое честное действие Латвийская и Эстонская православные церкви и Виленская и Литовская епархия РПЦ, сказать трудно, ибо находятся они под сильным давлением местных властей. Если не пойдут, то такие панихиды надо организовывать в России, ибо речь идёт о советских гражданах: латышах, литовцах, эстонцах, русских, евреях, людях других национальностей, то есть наших соотечественниках, погибших от рук террористов, Пусть и тех, которых сегодня поднимают на щит в Европе и у некоторых наших соседей.

Вторая идея связана с проводимыми ежегодно в Прибалтике военными учениями с явно антироссийской идейной направленностью. Вот, например, в Эстонии с привлечением иностранных участников ежегодно проводится военная «игра», которая называется «По пути «Эрны». О ней можно немало прочитать в интернете. Если коротко, то речь идёт о прославлении диверсионной группы фашистского абвера, действовавшей в июле 1941 года в тылу Красной армии. Причём тоже, естественно, больше воевавшей не с самой Красной армией, а сеявшей панику среди мирного населения и творившей террор. Прославляют абверовцев с активным натовским участием с 1993 года. Давно пора и нам внести больше конкретики в памятно-идейную сторону учений российского спецназа в районах, примыкающих к местам расположения «нацистских недобитков».

И последнее, что будет, наверное, самым трудным. Тем, кто посмотрел натовский ролик, явно бросилось в глаза карикатурное сходство условных «энкавэдэшников» с теми, которых в конце 1990-х и начале 2000-х годов рисовало и сегодня иногда всё ещё рисует российское ТВ. Уверен, что эта внутренняя идеологическая линия также стала элементом попустительства в отношении формирования в Прибалтике и на Украине того тёмного пронацистского духа, с которым мы сегодня хотим бороться. Если бы сотрудники НКВД-МГБ и контрразведки «Смерш» были такими, какими нам их нарисовали создатели «Штрафбата», «Жукова», «Шпиона», «Чёрных кошек» и т.д.), то тогда были бы правы те, кто заявляет, что факты, касающиеся человеконенавистнических действий «лесных братьев» в Прибалтике и бандеровцев на Украине, «были сфальсифицированы», а позиция Советского Союза по отношению к ним «была несправедливой». Но мы-то знаем, и что творили бандеровцы и «лесные братья», и кто их задавил. И кто абвер вместе с СС и СД переиграл. А после войны — переиграл американцев и англичан. Вот этого им, судя по всему, наши «демократы» и их западные покровители простить и не могут. Поэтому фильмов об этой героической борьбе сотрудников советской госбезопасности сегодня или вообще не снимают, или снимают очень мало, а чаще льют воду на мельницу как украинских и прибалтийских этнорадикалов и неонацистов, так и их западных патронов.

Если переводить эту часть нашего разговора о натовском ролике в конкретную плоскость, то нужен сильный фильм о борьбе с «лесными братьями» и нашей победе в том, послевоенном, этапе войны с ними.

Сегодня они под патронажем НАТО надираются на новую войну. В ней мы тоже должны победить. И первым этапом, уверен, станет победа над этими «нацистскими недобитками» наших братьев в Донбассе.