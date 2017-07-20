Ларнака, Кипр, 21 июля, 2017, 01:47 — ИА Регнум. Воздушное судно со 186 пассажирами на борту осуществляло рейс из Мюнхена в Эр-Рияд.

Lasse Fuss Самолет Airbus A380at авиакомпании Lufthansa

Во время полёта члены экипажа почувствовали запах гари в салоне, в связи с чем была запрошена экстренная посадку в аэропорту Ларнаки.

После приземления все пассажиры рейса были эвакуированы. В ходе осмотра самолёта было установлено, что причиной запаха стала сломавшаяся кофемашина.

По информации агентства DPA, через некоторое время борт продолжил рейс в столицу Саудовской Аравии.

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