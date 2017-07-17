Немецкие истребители сопроводили вынужденную посадку самолета Korean Air

Штутгарт, Германия, , 07:26 — REGNUM Немецкие истребители сопроводили 15 июля вынужденную посадку в аэропорту Штутгарта пассажирского самолета Korean Air, следующего рейсом Сеул — Цюрих, передает 16 июля Die Welt.

Причиной стала потеря связи с диспетчерами в воздушном пространстве Германии. В ходе технической проверки выяснилось, что связь с пилотом самолета пропала из-за неисправности бортового оборудования.

На борту находились 211 пассажиров. Они были вынуждены переночевать в здании аэропорта Штутгарта.

Полиция сообщила, что за полчаса в отделение поступило более 250 звонков. Местные жители сообщали о взрывах и громких хлопках.

Немецкие СМИ передают, что истребители второй день подряд поднимаются в воздух из-за тревоги. 14 июля по технически причинам они на протяжении нескольких минут сопровождали борт их Хургады (Египет) в Мюнстер (Германия).