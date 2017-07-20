Берлин, 20 июля, 2017, 23:21 — ИА Регнум.

Можно считать, что Siemens, продавая турбины России, поступил легкомысленно, но вряд ли следует его подозревать в намеренном нарушении санкций, считает немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Siemens оказался втянутым в скандал по причине собственной наивности, — уверен корреспондент издания Рюдигер Кён. — Получая заказ на изготовление изделий, руководство концерна как-то не подумало о том, как контролировать перемещение и применение покупателями приобретенных ими турбин».

«Кстати, и строились турбины не одним Siemens, а совместным российско-германским предприятием, в котором Siemens — лишь дольщик. Немецкую компанию скомпрометировал «Технопромэкспорт», который заранее продумал, как переадресовать турбины в Крым», — добавил он.

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Журналист описывает ситуацию так, что не остается сомнений — руководителей германского промышленного гиганта просто обманули: «Еще до отправки оборудования в середине 2016 года немцы должны были обратить внимание на то, что место, где, по словам русских партнеров, собирались устанавливать турбины, пустынно, никакого намека на строительство электростанции там нет».

Германские производители «не настолько глупые, чтобы за возможность исполнения заказа на какие-то 112 миллионов евро вляпаться в конфликт с властями ЕС и США», уверен Кён.

«И кому теперь немецкий концерн будет продавать турбины, если даже из сибирской тундры русские легко могут их перебросить туда, куда им нужно?» — ломает голову журналист.

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